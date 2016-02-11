رئيس وزراء العراق: حصلنا على وعود بمساعدات من ألمانيا

أكد حيدر العبادى، رئيس وزراء العراق، حصولهم على وعود من ألمانيا لتقديم مساعدات وتدريبات عسكرية، مطالبا المجتمع الدولى بمساعدتهم ماليا وعسكريا فى حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وعن الوضع فى سوريا، أوضح رئيس الوزراء العراقى فى مؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، منذ قليل، أن حل الأزمة السورية لن يكون بالحل العسكرى فقط ولكن بالسياسى أيضا.

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