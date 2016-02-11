أمانة مجلس النواب: رئيس الجمهورية يلقى بيانه أمام البرلمان السبت

وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، تنويهًا للعاملين بالأمانة العامة، من خلال الإذاعة الداخلية، قالت فيه: "السادة الزملاء بمناسبة تشريف رئيس الجمهورية مقر البرلمان لإلقاء بيان يوم السبت 13 فبراير 2016، تقرر اعتبار يوم السبت إجازة لجميع العاملين بالأمانة العامة عدا الزملاء المكلفون بأعمال تتعلق بانعقاد الجلسة فى هذا اليوم وهم الزملاء الذين يحملون التصاريح الخاصة برئاسة الجمهورية".

وأضافت: "كما تقرر حضور الزملاء المكلفون بأعمال تتعلق بجلسة بيان رئيس الجمهورية فى موعد أقصاه الساعة السابعة صباحاً والدخول من باب رقم واحد، وعلى الزملاء ترك أدراج المكاتب مفتوحة، وعدم ترك أى أشياء ثمينة أو آلات حادة أو أى مواد ملتهبة".

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