محافظ بنى سويف: رفع أنقاض حادث القطار وعودة حركة السير

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، الانتهاء من رفع أنقاض حادث انقلاب القطار المميز 993 عند مزلقان مدينة ناصر شمال المحافظة، والذى انقلب فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف المهندس شريف حبيب، لـ"اليوم السابع"، أن حركة القطارات عادت تدريجيًا، بعدما تم الاستعانة بأوناش عملاقة من بنى سويف والمنيا، لرفع الجرار وعربة القطار.

وكانت حركة القطارات القادمة والمتجه للوجه القبلى توقفت منذ الثانية فجر اليوم، بعد خروج جرار قطار مميز وعربته الأولى عن القضبان.

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