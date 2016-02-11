"التضامن": صرف 100 جنيه "بدل إعاشة" للمصاب فى حادث قطار بنى سويف

قررت وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل لجنة لبحث حالات المصابين فى حادث قطار بنى سويف، الذى أسفر عن إصابة العديد من المواطنين وذلك لمساعدتهم.

وقال كمال الشريف، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم تكليف مديرية التضامن لمتابعة حالات المصابين، حيث إن غالبيتهم خرجوا من المستشفيات باستثناء 18 حالة مازالوا يتلقون العلاج حاليا، مؤكدا أنه تم صرف بدل إعاشة بقيمة 100 جنيه عن اليوم الواحد، لافتا إلى أن هذه القيمة ليست مساعدات وإنما عبارة عن بدل إعاشة يصرف للفرد عن اليوم الواحد لحين بحث حالات المصابين وكيفية تقديم مساعدات لهم.

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