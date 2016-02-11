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وزير النقل: خروج 60 مصابا بحادث بنى سويف من مستشفى ناصر المركزى

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وزير النقل: خروج 60 مصابا بحادث بنى سويف من مستشفى ناصر المركزى وزير النقل: خروج 60 مصابا بحادث بنى سويف من مستشفى ناصر المركزى
قال بيان لمحافظة بنى سويف اليوم، إن إجمالى عدد المصابين بحادث قطار ناصر بلغ 70 مصابا، منهم 60 مصابا تماثلوا للشفاء وخرجوا من مستشفى ناصر المركزى، فيما بقى 10 مصابين يتلقون العلاج بالمستشفى.

وأضاف بيان المحافظة، أن المهندس سعد الجيوشي وزير النقل زار مصابي حادث القطار، الذين تم نقلهم لمستشفى ناصر المركزي، عقب انتهائه من زيارة المصابين في نفس الحادث بمسشتفى بني سويف العام وتفقد موقع حادث قطار ناصر.

ورافق الوزير خلال زيارته للمصابين، اللواء محمود العشيري مدير الأمن، واللواء أحمد علي السكرتير العام، واللواء أحمد رضا الديب السكرتير العام المساعد، واطمأنوا على المصابين والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية والعلاج لمصابي الحادث.
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