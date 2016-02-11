حديقة الحيوان بالزقازيق: استقرار حالة القرد "وحيد" بعد محاولته الانتحار

أكد المهندس أيمن لطفى مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، أن القرد "وحيد" مازال يعيش فى حالة الاكتئاب، إلا أن حالته مستقرة ولا يوجد انفعال أو هياج كما حدث خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه يعيش داخل الفقص مع زوجته "سمر" وأولاده، ولكن مازال هناك امتناع بين الزوجين.

وأضاف مدير الحديقة لـ"اليوم السابع" أن الطبيب البيطرى للحديقة يتابع حالته أولا بأول، حيث إن الجرح الذى تعرض له "وحيد" بدأ فى الالتئام، ويقوم الطبيب برش إسبراى مضاد الحيوى يوميا له .

كان تعرض القرد -وهو من فصيلة النيل الأزرق- لحالة اكتئاب شديدة ومصحوبة بحالة هياج، نتج عنها عضه لنفسه بصورة وحشية وجرح قدمه كمحاولة انتحار، نتيجة تعرضه لانتكاستين بسبب امتناع الزوجة عنه، لرعايتها رضيعها وحملها مرة أخرى.

وأكدت إدارة الحديقة، أنه سبق وتعرض لمثل هذه الحالة فى الولادة السابقة، خاصة أنه قرد عجوز عمره 17 عاما، ومن فصيلة النيل الأزرق ويعيش هو وزوجته وأولاده الاثنين والرضيع، وفور ملاحظة الحارس بدء حالة الهياج قام بعزله فى الفقص السفلى بعيدا عن الرضيع تخوفا لقيامه بقتله.

يوجد فى الحديقة 3 أنواع من القرود، الحبشى والسوادنى والنيل الأزرق، وأن الحادث وقع فقد مع النوع الأخير، و لم تحدث حالات وفيات بين القرود فى الحديقة قبل ذلك .

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