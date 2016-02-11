أعضاء هيئة تمريض جامعة طنطا يواصلون اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم المالية

واصل العشرات من ممرضات مستشفى الفرنساوى العالمى التابع لجامعة طنطا، والعاملين بالمهن الطبية من أخصائيى التحاليل وفنيى الأشعة والصيانة، اعتصامهم اليوم الخميس فى بهو المستشفى داخل المجمع الطبى بجامعة طنطا للمطالبة بحقوقهم المالية، فيما أكدت جامعة طنطا حرصها على تطبيق الكادر.

وعبر المتظاهرون عن استيائهم، لـعدم صرف الكادر حتى تاريخه، رغم اعتماده رسميا من شهر ديسمبر الماضى، ورفع استمارة الاقتصادى بحجة صرف الكادر الذى لم يصرف من الأساس، علما بأن الاقتصادى بقيمة الأساسى حد أدنى 300 جنيه.

وقال المتظاهرون "إنهم يطالبون بالعدالة الاجتماعية، مؤكدين أن رواتبهم ضعيفة للغاية"، ورددوا هتافات منها "عايزين مسئول من ع الكرسى يقوم، عايزين حقوقنا، عايزين إقالة المدير، مش عايزينه مش عايزينه، المدير يمشى، عار عار عار دكتور جمال مخدش قرار، عايزين مديرين من الصين، مديرنا مش نافعين".

وفى المقابل انتقل الدكتور جمال موسى مدير عام المستشفى العالمى إلى مقر الاعتصام، واستمع لمطالب المعتصمين، ووعدهم بحلها من خلال الأطر السلمية، وطالبهم بفض الاعتصام والتظاهر والعودة للعمل، وإعطائه مهلة للرد عليهم يوم الأحد القادم، وهو ما رفضه المتظاهرون، وأكدوا استمرار اعتصامهم، حتى تحقيق مطالبهم.

وأكد مصدر مسئول بجامعة طنطا، أن الكادر تقرر فعليا فى نهاية شهر ديسمبر الماضى مشروطا باللائحة المالية الجديدة، وتم تشكيل لجنة متخصصة لإعداد اللائحة، وانتهت اللجنة منذ 10 أيام فقط من وضع اللائحة.

ويرى المصدر المسئول أنه لا يحق للعاملين التظاهر، لأن الإجراءات تسير على قدم وساق طبقا للوائح والقوانين، مشيرا إلى أن قانون الكادر الجديد يجمع بين طياته كل البدلات المقدمة وزيادة.



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