صحة الشرقية تستعد لتطعيم أكثر من مليون طفل ضد شلل الأطفال

عقد الدكتور خالد أحمد فوزى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة فى الشرقية، اجتماع اليوم مع مديرى الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، لاستعداد لتنفيذ الحملة الأطفال والمقررة بدأها فى الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجارى.

وشدد مدير الطب الوقائى، خلال الاجتماع علي إلتزام فرق التطعيم بالزى الرسمى ووجود بطاقة التعريف معتمدة، وأفاد بأن الاطفال المستهدف تطعيمهم 1085923 طفل (مصريين وغير مصرين) بالمحافظة وأن إجمالى عدد الفرق 3218 فرقة منهم507 فرقة ثابتة 2711 فرقة متحركة وأن التطعيم سيكون فى جميع الوحدات الصحية وجميع مكاتب الصحة ووحدات الرعاية والمراكز الطبية وأن التطعيم من منزل لمنزل عن طريق فرق وزارة الصحة التابعة لمحافظة الشرقية وأن التطعم أمن لجميع الاطفال من سن يوم حتى خمس سنوات.



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