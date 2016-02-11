أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفد الاتحاد المصرى لكرة السرعة يزور شرم الشيخ

Google+ Print
وفد الاتحاد المصرى لكرة السرعة يزور شرم الشيخ وفد الاتحاد المصرى لكرة السرعة يزور شرم الشيخ
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس بمقر مكتبه بشرم الشيخ، وفد الاتحاد المصرى لكرة السرعة لمناقشة آخر الترتيبات لإقامة البطولة العربية الإفريقية بشرم الشيخ. والمزمع عقدها فى الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل بمشاركة 18 دولة.

حضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

يذكر أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وافق على تنظيم بطولات عربية وإفريقية لكرة السرعة بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى بطولة الصداقة العربية الأوروبية المفتوحة على هامش البطولة العربية والإفريقية خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل.

ووافق وزير الرياضة، على دعم اتحاد السرعة برئاسة عمرو حسين بـ250 ألف جنيه، للمساهمة فى تكاليف وإعداد وتنظيم الثلاث بطولات التى يشارك فيها 17 دولة أوروبية وإفريقية وعربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365