وفد الاتحاد المصرى لكرة السرعة يزور شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس بمقر مكتبه بشرم الشيخ، وفد الاتحاد المصرى لكرة السرعة لمناقشة آخر الترتيبات لإقامة البطولة العربية الإفريقية بشرم الشيخ. والمزمع عقدها فى الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل بمشاركة 18 دولة.

حضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

يذكر أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وافق على تنظيم بطولات عربية وإفريقية لكرة السرعة بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى بطولة الصداقة العربية الأوروبية المفتوحة على هامش البطولة العربية والإفريقية خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل.

ووافق وزير الرياضة، على دعم اتحاد السرعة برئاسة عمرو حسين بـ250 ألف جنيه، للمساهمة فى تكاليف وإعداد وتنظيم الثلاث بطولات التى يشارك فيها 17 دولة أوروبية وإفريقية وعربية.