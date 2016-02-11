تقرير في الجول - في عالم موازي.. كردستان ودارفور مع موناكو ينظمون كأس عالم خاص

حينما فشلت مجهوداتهم في نيل اعتراف العالم الرسمي، قرروا أن يعيشوا حياتهم الطبيعية حتى ولو كانت في عزلة.

كرة القدم لدى البعض هي أجمل ما في حياتهم، وإن كانت الأوضاع الحياتية سيئة، فلا بأس من اللعب والخروج من الأزمات.

بعض الأقاليم حول العالم في مختلف القارات تعتبر نفسها منفصلة عن الدول التي تتبعها، وبما أنها لم تحصل على اعتراف الأمم المتحدة، فإنها بالتبعية لم تحصل أيضا على عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

دارفور من إفريقيا، موناكو من فرنسا وكردستان من أسيا وغيرهم كثيرا، كل هؤلاء أعضاء في "مجلس الاتحاد الجديد" أو الاتحاد الدولي للأقاليم غير المحترف بها رسميا.

البداية

تأسس الاتحاد في 12 ديسمبر من عام 2003 تحت شعار "الحق في لعب كرة قدم تنافسية" ليضم الفرق التي تمثل التبعيات، والدول غير المعترف بها، والأقليات، والشعوب عديمي الجنسية، والمناطق الصغيرة التي لا تنتمي إلى الفيفا.

ونظمت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأقاليم في عام 2006 بوجود 4 فرق هم منتخب سامبي الذي حاز على اللقب بعد الفوز على موناكو في المباراة النهائية، منتخب أوكسيطانيا الذي حل ثالثا على حساب منتخب الكاميرون الجانوبي والذي لم ينجح في الحضور على ما يبدو.

النسخة التالية من البطولة أقيمت عام 2008 في إقليم "سابمي" وهو إقليم مشترك بين دول السويد، النرويج، فنلندا وروسيا.

البطولة فاز بها منتخب "بادانيان" وهو إقليم واقع في دولة إيطاليا، ومحل منتخب الآراميون في المركز الثاني، وهم إقليم تابع لسوريا، قبل أن يحل منتخب سابمي ثالثا ومنتىخب كردستان التابع لدولة العراق في المركز الرابع.

النسخة الأخيرة

البطولة أقيمت مجددا في 2009 و2010 و2012، قبل أن تكون النسخة الأخيرة منها في 2014، وهي البطولة التي استضافتها "سابمي" مجددا في السويد، ولكنها هذه المرة أقيمت بمشاركة 12 فريق وليس 4 فقط وعلى 3 مراحل.

إقليم "نيس" والواقع في فرنسا توج بالبطولة، فيما حل إقليم جزيرة مان الآيرلندية في المركز الثاني، وإقليم الآراميون في المركز الثالث، وأخيرا إقليم أوسيتيا الواقعة في روسيا بالمركز الرابع.

الاتحاد الدولي للأقاليم غير الرسمية يضم 51 إقليم حول العالم اشترك كل منهم في البطولة لمرة واحدة على الأقل.

وتقسم الدول بواقع 27 إقليم في أوروبا، 9 أقاليم في أسيا، 8 في إفريقيا، 2 في أمريكا الشمالية، 2 في أمريكا الجنوبية و3 أقاليم في قارة أوقيانوسيا.

لاعبين محترفين

بعض اللاعبين المشاركين في تلك البطولة محترفين ويلعبون كرة قدم تابعة للفيفا، ومن أمثلة ذلك توم هوجلي ظهير أيمن إقليم سابمي، وهو لاعب كوبيهاجن الحالي وكلوب بروج السابق، كما أنه مثل منتخب النرويج الأساسي في 49 مباراة دولية ويعتبر من هدافين البطولة التاريخيين بست أهداف.

ماتيو برانديلي لاعب إقليم "بادانيا" أيضا يعد أحد اللاعبين المحترفين والذي لعب من قبل لصفوف سيينا الإيطالي في الدوري الممتاز، ويلعب حاليا لفريق سامبينيتيزي في الدرجة الرابعة.