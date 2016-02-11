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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش فى الإسماعيلية

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش فى الإسماعيلية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على 3 من تجار المخدرات بحوزتهم كمية من البانجو والحشيش بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز أبو صوير من ضبط المتهم "محمد .ش. م" 24 سنة عاطل مقيم الكيلو2 دائرة المركز، وبحوزته (33) لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (3 كيلو جرامات)، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول من ضبط المتهم "محمد. م. م" 25 سنة عاطل مقيم شارع التحرير ــ دائرة القسم وبحوزته (3) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (30 جراما) ومبلغ مالى 500 جنيه، وتليفون محمول، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المبالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم "على .ع. ع" 19 سنة عاطل مقيم حى السلام دائرة القسم وبحوزته (3) لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 500 جرام).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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