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سكرتير محافظة بنى سويف يزور مصابى حادث الطريق الصحراوى بالمستشفى العام

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سكرتير محافظة بنى سويف يزور مصابى حادث الطريق الصحراوى بالمستشفى العام سكرتير محافظة بنى سويف يزور مصابى حادث الطريق الصحراوى بالمستشفى العام
تابع المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، حالة مصابى الحادث الذى وقع فى الثالثة من فجر اليوم، الخميس، بمنطقة نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى، إثر انفجار الإطار الخلفى من الناحية اليمنى للسيارة رقم (2436 هـ أ ح) القادمة من القاهرة باتجاه المنيا مما أسفر عن إصابة 12 تم نقلهم لمستشفى بنى سويف العام، خرج منهم 9 حالات، كانت إصاباتهم خفيفية وسطحية، فيما بقى 3 حالات لتلقى العلاج وهن فاطمة أحمد عبدالعظيم "28" سنة، نجية تونى ميثان "61" سنة ياسمين سيد عبد الغنى "25" سنة.

وكلف المحافظ السكرتير العام، اللواء أحمد على، بزيارة مصابى الحادث الذين تم نقلهم لمستشفى بنى سويف العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من توافر سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

سكرتير بنى سويف يزور مصابى الطريق الصحراوى (1)

سكرتير بنى سويف يزور مصابى الطريق الصحراوى (2)

سكرتير بنى سويف يزور مصابى الطريق الصحراوى (3)

- إصابة 12 فى إنقلاب سيارة أجرة بـ"صحراوى بنى سويف" الشرقى
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