الأهلي يجدد عقد أحمد حمدي ويعدل قيمته

جدد الأهلي عقد لاعبه الصاعد أحمد حمدي لموسمين إضافيين على عقده الحالي، لينتهي في 2021.

أحمد حمدي صاحب الـ 18 عاما يقدم أداء جيد هذا الموسم نال إعجاب الإدارة والجمهور، وعليه قررت الإدارة مكافأته بعقد جديد.

وكان جوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي السابق للأهلي قد صعد حمدي أثناء معسكر الفريق في دبي، قبل أن يثبت اللاعب أقدامه في قائمة الفريق.

ووقع حمدي اليوم الخميس على عقد تجديده للأهلي، لموسمين إضافيين على عقده القديم لينتهي في عام 2021، مع تعديل بنود عقده لتتناسب مع وضعيته الحالية كلاعب في الفريق الأول.