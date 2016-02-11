خبر في الجول - مدرب الزمالك.. مرتضى يرفض بطل تونس

رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك فكرة التعاقد مع الفرنسي دانيال سانشيز المدير الفني السابق لبطل تونس النادي الإفريقي.

ويبحث الزمالك عن مدرب لقيادة الفريق بعد إقالة أحمد حسام ميدو الذي خسر لقاء القمة أمام الأهلي بهدفين دون مقابل الثلاثاء.

وحقق سانشيز الدوري التونسي الموسم الماضي مع الإفريقي قبل أن يقال من منصبه أكتوبر الماضي لتراجع النتائج في الموسم الحالي.

وحصد سانشيز صاحب الـ62 عاما - المولود في مدينة وجدة المغربية - على بطولة كأس فرنسا عام 1997 مع نادي نيس.

وعلم FilGoal.com أن السيرة الذاتية لسانشيز لم تنل إعجاب رئيس الزمالك الذي يرغب في التعاقد مع مدير فني عالمي عمل من قبل في الدوريات الكبرى بأوروبا.