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تجديد حبس القيادى الإخوانى محمد على بشر 45يوما بتهمة التخابر مع دولة أجنبية

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تجديد حبس القيادى الإخوانى محمد على بشر 45يوما بتهمة التخابر مع دولة أجنبية تجديد حبس القيادى الإخوانى محمد على بشر 45يوما بتهمة التخابر مع دولة أجنبية
قررت الدائرة 15 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد، تجديد حبس القيادى الإخوانى محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق و5 آخرين، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، وتم تجديد حبسه داخل غرفة المداولة، بحضور محاميه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى محمد على بشر وباقى المتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز السياسى والاجتماعى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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