النيابة تأمر بحبس مسجل خطر عذب طفلته حتى الموت صعقًا بالكهرباء

أمر المستشار إسلام سرور رئيس نيابة حلوان، بحبس مسجل خطر متهم بتعذيب طفلته - 7 سنوات - حتى الموت، وإصابة أخرى بلغت من العمر 10 سنوات، عن طريق توصيل سلك كهرباء بجسدههما داخل شقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من مستشفى النصر، يفيد بوصول طفلة جثة هامدة إلى المستشفى، وطفلة أخرى بها عدة إصابات، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتبين بأن والدهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية من قبل رجال المباحث، والحصول على أذن من النيابة العامة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم الهارب عقب ارتكابه الواقعة، وبمواجهة النيابة العامة له أنكر ارتكابه الواقعة، فأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.