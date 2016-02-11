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بالصور.. عروض وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ

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بالصور.. عروض وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ بالصور.. عروض وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ
جابت وفود 18 جامعة مصرية شوارع مدينة كفر الشيخ يحملون الأعلام واللافتات التى تعبر عن جامعاتهم سواء من محافظات الوجه البحرى أو محافظات الوجه القبلى.

شاركهم خلالها الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، ورؤساء الجامعات المصرية المشاركة فى أسبوع شباب المدن الجامعية الذى بدأ فعالياته اليوم الخميس .

وبدأت العروض الرياضية من أمام الاستاد الرياضى مرورا بمحافظة كفر الشيخ حتى مبنى جامعة كفر الشيخ .

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (1)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (2)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (3)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (4)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (5)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (6)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (7)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (8)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (9)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (10)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (11)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (12)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (13)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (14)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (15)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (16)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (17)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (18)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (19)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (20)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (21)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (22)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (23)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (24)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (25)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (26)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (27)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (28)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (29)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (30)

وفود الجامعات المصرية تجوب شوارع كفر الشيخ (31)
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