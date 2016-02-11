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الدفاع الروسية: مسلحون فروا إلى تركيا وسط المدنيين النازحين من حلب

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الدفاع الروسية: مسلحون فروا إلى تركيا وسط المدنيين النازحين من حلب الدفاع الروسية: مسلحون فروا إلى تركيا وسط المدنيين النازحين من حلب

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف الخميس، أن "إرهابيين" فروا من سوريا إلى تركيا وسط المدنيين النازحين من حلب... فى وقت رفضت فيه الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الكشف عن أى تفاصيل بشأن مضمون المقترحات الروسية حول وقف إطلاق النار فى سوريا .

وقال المتحدث- فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه تم رصد فرار جماعى لجماعات مسلحة عاملة فى منطقة حلب، مضيفا أن هذه الجماعات تبث الخوف فى نفوس السكان المحليين فى هذه المنطقة وتجبرهم بالقوة على التوجه نحو الحدود التركية.

وتابع: أن هؤلاء المسلحين يخفون أسلحتهم ويحاولون الاختباء وسط هذه الحشود المدنية لأنهم يعرفون أن الطائرات الحربية الروسية وقوات السورية لا تستهدف مدنيين أبدا.

وشدد على أن روسيا نشرت نظاما استخباراتيا متعدد الطبقات بالتعاون مع شركائها فى سوريا، لافتا إلى أن الغارات الجوية الروسية تستهدف الأهداف بدقة بعد الكشف عنها، تجنبا لإلحاق أى أضرار بالمدنيين.
>وقال أن "جماعات من المعارضة السورية حولت وجهتها نحو التعاون مع الحكومة السورية، وأن العديد من الجماعات المسلحة فى منطقة (درعا) وافقت على إلقاء سلاحها بعد محادثات معها".

يأتى ذلك فيما رفضت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الكشف عن أى تفاصيل بشأن مضمون المقترحات الروسية حول وقف إطلاق النار فى سوريا، مشيرا إلى أن المحادثات حول هذا الموضوع مازالت جارية.

وقال الناطق الصحفى باسم الرئيس الروسى دميترى بيسكوف- تعليقا على ما ترددته وسائل الإعلام من أن الخطة الروسية تنص على وقف إطلاق النار بدءا من مارس المقبل- "لا أريد التعليق على الموضوع فى الوقت الراهن، لأن عملية التنسيق بهذا الشأن هشة جدا".
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مصر 365

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