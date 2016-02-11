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طائرات التحالف تشن غارات على مواقع لميليشيات الحوثى وصالح في صنعاء وتعز

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طائرات التحالف تشن غارات على مواقع لميليشيات الحوثى وصالح في صنعاء وتعز طائرات التحالف تشن غارات على مواقع لميليشيات الحوثى وصالح في صنعاء وتعز
شنت طائرات التحالف العربي غارات على عدة مواقع لميليشيات الحوثي وصالح في صنعاء وتعز وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية "فى خبر عاجل لها اليوم.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية أكدت أنها تعمل حاليا على إعادة تنظيم القوات المسلحة اليمنية وتطويرها بصورة مهنية عنوانها الكفاءة والمساواة بهدف الإسراع فى تحقيق النصر النهائى على المليشيات وأنه سيتم تقديم تلك الرؤية إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها وتعديل ما يراه ضروريا.
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