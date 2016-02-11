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وزير العدل بلبنان ينسحب من جلسة الحكومة احتجاجا على عدم بحث قضية "سماحة"

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وزير العدل بلبنان ينسحب من جلسة الحكومة احتجاجا على عدم بحث قضية "سماحة" وزير العدل بلبنان ينسحب من جلسة الحكومة احتجاجا على عدم بحث قضية "سماحة"

انسحب وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى من جلسة مجلس حكومة لبنان المنعقدة حاليا؛ احتجاجا على عدم بحث بند إحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلى للجلسة الثالثة على التوالى.

وقال ريفى- لدى مغادرته الجلسة، فى تصريح صحفى مقتضب- "لدينا خيارات عدة سنفاجئ بها اللبنانيين لإقامة العدالة فى قضية سماحة".

واتهم وزير العدل اللبنانى، قوى سياسية (لم يسمها) بعرقلة بحث القضية، مشيرا إلى أن انسحابه تم بالتنسيق مع تيار المستقبل، وأن وزراء حزب الكتائب اللبنانية أبدوا تضامنهم معه.

وأوضح مصدر من مجلس الوزراء اللبنانى- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الجلسة مستمرة رغم انسحاب الوزير أشرف ريفى، لافتا إلى أن أيا من الوزراء لم يتضامنوا مع موقف وزير العدل اللبنانى كما قيل.

وتشهد لبنان احتجاجات- فى الفترة الأخيرة- من قبل قوى 14 آذار منذ قرار محكمة التمييز العسكرية (بمثابة محكمة نقض عسكرية) فى منتصف شهر يناير الماضى بإطلاق سراح سماحة بعد أن قضى فترة عقوبته لمدة ثلاث سنوات ونصف، والتى قضت بها محكمة الدرجة الأولى عليه فى جريمة التخطيط لاغتيالات وتفجيرات فى شمال لبنان بالتعاون مع المسئول الأمنى السورى على مملوك.
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مصر 365

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