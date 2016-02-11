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الناتو يوافق على إرسال طائرات إنذار مبكر "أواكس" إلى سوريا

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الناتو يوافق على إرسال طائرات إنذار مبكر "أواكس" إلى سوريا الناتو يوافق على إرسال طائرات إنذار مبكر "أواكس" إلى سوريا

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج الخميس، عن إرسال طائرات إنذار مبكر (أواكس) إلى سوريا لتقديم المساعدة فى محاربة تنظيم داعش.

وأضاف ستولتنبرج- خلال مؤتمر صحفى عقده فى أعقاب اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف فى بروكسل ونقلت قناة (روسيا اليوم) - أن الناتو سيعمل على تشديد الرقابة عند الحدود السورية التركية.
>وكشف أن واشنطن طلبت من الحلف إرسال طائرات (أواكس) لتقديم المساعدة فى الحرب ضد تنظيم (داعش) فى الشرق الأوسط.

يشار إلى أن (الناتو) فى الوقت الراهن لا يشارك فى الحرب ضد "داعش" بصورة مباشرة، لكن العديد من أعضائه انضموا إلى التحالف الدولى المناهض للتنظيم، والذى تقوده واشنطن.

وتستطيع طائرات (أواكس) مراقبة المجال الجوى على مسافات تتجاوز 400 كيلومتر بفضل رادارات قوية على متنها، بالإضافة إلى تقديمها المساعدة فى ضمان الاتصالات اللاسلكية بين القيادات الموجودة فى الجو والبحر والأرض.
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مصر 365

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