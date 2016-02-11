وزيرة التعاون تصل الأقصر لتفقد مشروعات "التنمية الإفريقى" بالمحافظة

وصلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، منذ قليل، إلى مدينة الأقصر، برفقة وفد من بنك التنمية الإفريقى الذى يزور مصر حاليًا، لتفقد عدد من المشروعات التى يمولها البنك.

ومن المقرر أن تلتقى الوزيرة ووفد بنك التنمية، مع محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من المشروعات المقامة فى المحافظة.

كما تزور وزيرة التعاون الدولى المكتب الإقليمى للصندوق الاجتماعى بالأقصر، بالإضافة لزيارة عدد من مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية، ومشروع تصنيع الستائر، وجمعية نور الإسلام الخيرية، ومشروع المطاعم السياحية.

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