زيت حبة البركة علاج سحرى للعديد من الأمراض أبرزها السرطان والإيدز

كشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس"، عن علاج قديم زيت الحبة السوداء "حبة البركة" لعدد من الأمراض منها الإيدز ومرض السكر والسرطان والسكتة الدماغية والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب المفاصل، فقد ثبت علميا فى الأبحاث التى أجريت على الحيوانات، أثبتت فاعلية فى قدرتها فى التغلب على السرطان ويمكن تطبيقها فى حالة وجود أنواع من السرطان.

وحسب التقرير فإن هذا الزيت المستخرج من حبة البركة له العديد من الفوائد المذهلة فى علاج العديد من المشاكل المرتبطة بالالتهابات المختلفة، وكذلك فى حالة الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان كعنق الرحم والثدى والدماغ والكبد وسرطان البروستاتا والعظام والغدد الليمفاوية والمعدة والقولون وسرطان الجلد والبنكرياس، حيث وجد أن زيت الحبة السوداء يمنع نشاط الخلايا السرطانية.

كما أجريت دراستان منفصلتان فى عام 2011 من قبل باحثين صينيين، ودرسوا استخدام الزيت وفوائده فى علاج السرطان كانت آمنة تماما وفعالة، ولها العديد من الفوائد فى علاج العديد من الظروف الصحية كمرض السكر وأمراض الكلى والربو والسرطان ومضاعفات القلب والأوعية الدموية.

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