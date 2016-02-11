الرئاسة تخطر «النواب» رسميًا بزيارة السيسي للمجلس السبت المقبل

أرسلت رئاسة الجمهورية، خطابًا إلى مجلس النواب، منذ قليل، بشأن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة البرلمان، السبت المقبل، حيث يلقي الرئيس السيسي خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

وأذاعت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، نبأ حضور السيسي لمقر البرلمان، ومنحت الأمانة العامة، العاملين بالمجلس إجازة في هذا اليوم، عدا العاملين الحاملين للتصاريح الخاصة لحضور الجلسة الخاصة.

وتجهز الأمانة العامة للمجلس، الرسائل التي سترسلها لأعضاء البرلمان، لإخبارهم بموعد الحضور في هذا اليوم، وتتضمن الرسائل الموعد المحدد لحضور النواب مقر المجلس يوم الزيارة، وبعض التحذيرات، منها عدم اصطحاب التليفون المحمول، وعدم الحضور بالسيارات الخاصة.