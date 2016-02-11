من هي رئيسة مجلس علماء الإمارات؟

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتعيين رئيسة الفريق العلمي لمهمة الإمارات للمريخ سارة أميري (29 عاما) رئيسة لمجلس علماء الإمارات الذي تم استحداثه خلال التغييرات الهيكلية الرئيسية في الحكومة الاتحادية التي أعلن عنها سموه خلال حوار المستقبل في القمة العالمية للحكومات.

وفيما يلي نبذة عن سارة أميري رئيسة مجلس علماء الإمارات:

تقود سارة أميري الفريق العلمي الإماراتي لاستكشاف المريخ وعملت خلال الفترة السابقة على بناء القدرات والكفاءات التقنية والتشغيلية لمركز محمد بن راشد للفضاء كونها نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ كما تقود سارة الفريق العلمي المسؤول عن تطوير الأهداف والغايات العلمية وبرامج التحليل الخاصة بتحقيق الأهداف العلمية للمشروع.

وتقوم سارة حاليا بتوسيع الفريق العلمي واستقطاب الكفاءات الواعدة للانضمام إلى المشروع عن طريق الشراكات مع الجامعات الوطنية والمعاهد العالمية كما كلفت ببناء القدرات العلمية للمركز من خلال تعيينها مديرة قسم علوم الفضاء حيث تشمل مهامها الحالية تأسيس وتطوير قطاع علوم الفضاء في المركز.

كما عملت سارة سابقا كمديرة للبحوث والتطوير في مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة.

وبدأت سارة مسيرتها في المركز حيث عملت كمهندسة برمجيات على مشروعي القمر الصناعي دبي سات-1 ودبي سات-2 اللذين تم إطلاقهما بنجاح وعملت أيضاً ضمن الفريق الذي حدد برنامج تطوير مشروع القمر الصناعي خليفة سات.

وسارة حاصلة على شهادة البكالوريوس والماجستير في هندسة الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية في الشارقة وتبلغ من العمر 29 عاما.

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