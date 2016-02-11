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أول بلاغ ضد "تيمور السبكى" بتهمة إهانة "سيدات الصعيد"

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أول بلاغ ضد "تيمور السبكى" بتهمة إهانة "سيدات الصعيد" أول بلاغ ضد "تيمور السبكى" بتهمة إهانة "سيدات الصعيد"
تقدم المحامى رجب حجاب، اليوم الخميس، ببلاغ رسمى للنائب العام، ضد تيمور عباس السبكى، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، يتهمه فيه بسب وقذف نساء الصعيد واتهامهم بالخيانة الزوجية خلال ظهوره فى برنامج "ممكن".

وأكد "حجاب" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تقدم فى دعوته رقم "1823" لعام 2016 ضد تصريحات "السبكى"، أن رجال محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط وقنا مطحونون بالعمل وظاهرة الخيانة هناك منتشرة جدًا، والرجالة متغفلة ومطحونة فى الشغل، وخاصة اللى أزواجهم مسافرين بالخارج معظم زوجاتهم خاينين"، وأن هناك 30% من السيدات عندهم استعداد للخيانة وبخاصة فى محافظات الصعيد".

مشيرًا إلى أن هذا يعد سب وقذف وإهانة وتعريض بالسمعة، وعار على رجال وأن البلاغ لا يخص سيدات الصعيد فقط لأنهم جزء من مصر، إنما ردا على إهانة السيدات جميعا.

يذكر أن هذه التصريحات جاءت من خلال برنامج "ممكن"، فى حلقة بتاريخ 9 ديسمبر الماضى.

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