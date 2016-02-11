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حبس المتهمين بإصابة رئيس نقطة شلشلمون بالشرقية لسرقة سلاحه ودراجته البخارية

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حبس المتهمين بإصابة رئيس نقطة شلشلمون بالشرقية لسرقة سلاحه ودراجته البخارية حبس المتهمين بإصابة رئيس نقطة شلشلمون بالشرقية لسرقة سلاحه ودراجته البخارية
قرر أحمد البوشى مدير نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس المتهمين بالتعدى على رئيس نقطة شلشلمون، أربعة أيامة على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى القتل والسرقة وحيازة سلاح وذخيرة.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، قد تمكنوا أمس، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بإطلاق الخرطوش على رئيس نقطة قرية شلشمون لسرقة سلاحه ودراجته البخارية.

تلقى العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية إخطارا من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، يفيد تمكن النقباء أحمد حسن ومحمد فؤاد ومحمود شكرى وأحمد شويخ وكريم عبد الباسط معاونى مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس المباحث، بعد ساعات من قيامهما باعتراض طريق رئيس نقطة شلشلمون، أثناء عودته من عمله، ناحية قرية النعامنة دائرة المركز.
>وتبين أن الجناة هم كل من "ضياء ح ع" 25 سنة وشهرته "الجن"، وسبق اتهامه فى قضية شروع فى قتل و"ضياء ف " شهرته سرية 24 سنة عاطل ومقيمين قرية النعمانة، بحوزتهما 2 فرد خرطوش و2 فارغ وعدد 8 طلقات خرطوش حية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإصابة أمين الشرطة "بشير الشحات" رئيس نقطة شلشمون، بالخرطوش، وحالته مستقرة، ولاذ الجناة بالفرار بعد مقاومة أمين الشرطة، وفشلوا فى سرقة السلاح .

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