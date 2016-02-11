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مجهول يستدرج سائق بالدقهلية ويعتدى عليه بعدة طعنات لسرقة "توك توك"

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مجهول يستدرج سائق بالدقهلية ويعتدى عليه بعدة طعنات لسرقة "توك توك" مجهول يستدرج سائق بالدقهلية ويعتدى عليه بعدة طعنات لسرقة "توك توك"
أصيب سائق "توك توك" بعدة طعنات مختلفة بعد قيام مجهول باستدراجه وسرقة "التوك توك" الخاص به.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بوصول بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على محمد عادل السيد 26 سنة، ومقيم بمركز أجا سائق "توك توك" مصاب بعدة إصابات، وتم نقله إلى المستشفى.

وبسؤاله، أكد أن أحد الأشخاص قام بإيقافه وطلب منه توصيله إلى قرية دماص التابعة لمركز ميت غمر وأثناء سيره على الطريق قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأصابه بجروح قطعية فى الفخذ الأيمن، وقام بإلقائه على الطريق وفر هاربا بالتوك التوك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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