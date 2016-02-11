صور| إطلاق أسماء الشهداء على مدارس وميادين شمال سيناء

قرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إطلاق أسماء الشهداء على شوارع ومدارس ومساجد وميادين المحافظة، تكريمًا لهم وتخليدًا لذكراهم.

وأكد المحافظ، خلال إجتماع “لجنة تسمية الشوارع بأسماء الشهداء والمصابين”، والذي عقد بديوان عام المحافظة، برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات والمديريات المعنية، عدم اقتصار تسمية الشوارع والمدارس والمساجد والميادين بأسماء الشهداء فقط، حيث من الممكن تسميتها بأسماء الشخصيات التاريخية من أبناء المحافظة، بناء على رغبة المواطنين، مع عدم المساس بالأسماء الحالية لهذه الأماكن إذا كانت من أسماء صحابة رسول الله أو شخصيات إسلامية أو تاريخية أو أحد الرموز السيناوية.

وأعلن المحافظ،عن إطلاق اسم الشهيد العميد أحمد محمد عسكر، علي مسجد المؤمن الصالح بشارع العشرين بالعريش، والشهيد النقيب رفيق عزت محمد، علي شارع الغاز بالعريش، والشهيد الرائد محمد محمود عطية البهنساوي، علي مدرسة كرم أبو نجيله الإبتدائية، والشهيد اللواء محمد سلمي عبد ربه، علي المعهد الأزهري الإعدادي بمنطقة الشلاق بالشيخ زويد، والشهيد النقيب عاصم أحمد حسن عبد الوهاب، علي مدرسة أبي صقل الإعدادية بنين بالعريش، والشهيد الدكتور مصطفي عبد الرحمن، علي الشارع المحاذي لمسجد المصطفي من الجهة الشرقية بحي كرم ابو نجيل

وأشار حرحور، إلى إطلاق اسم 39 من الشهداء على عدد من الشوارع والمدارس والمساجد والميادين بمختلف مدن المحافظة، خلال اجتماعات اللجنة السابقة، حيث تجتمع كل 3 أشهر لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين.