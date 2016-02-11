أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير النقل: تحسين السكة الحديد يحتاج 90 مليار جنيه

Google+ Print
وزير النقل: تحسين السكة الحديد يحتاج 90 مليار جنيه وزير النقل: تحسين السكة الحديد يحتاج 90 مليار جنيه

الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل والمواصلات

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل قدم اعتذاره واعتذار للمصابين في انقلاب قطار بني سويف عن سوء مستوى الخدمة في السكة الحديد.

وأكد  الوزير لهم أنه رغم صعوبة ملفها المتخم بالمشاكل وتراكمت عشرات السنين فإن الحكومة الحالية فتحت هذا الملف بجدية ووضعت له الحلول النهائية الجراحية وليست مسكنات.

وأضاف إبراهيم أن وزارة النقل هى أول من أعلن للرأي العام عن مدى التدهور الذي وصل إليه حال السكة الحديد سواء في عدم تدريب وتأهيل العاملين أو عدم تحديث الأسطول ورفع كفاءة الورش وان الاعتراف بالمشكلة وحجمها سهل من تشخيصها وعلاجها وهو ما حدث بالفعل حيث تم وضع رؤية متكاملة للقضاء على مشاكل السكة الحديد وعلاجها نهائيا رؤية سوف تحتاج إلى 90 مليار جنيه تسعى الوزارة إلى تدبيرها بعيدا موازنة الدولة المثقلة بالأعباء وسوف تطرح الوزارة حزمة كبيرة من المشروعات للقطاع الخاص وهذه دعوة لكل رجال الأعمال المصريين للاستثمار في كل قطاعات النقل.
> وأكد إبراهيم أن وزير النقل قرر التكفل برعاية المصابين وأسرهم لحين تماثلهم للشفاء وقدرتهم على العمل لأن معظم عمالة يومية غير منتظمة كما قرر التكفل بعلاج بعضهم في مستشفي السكة الحديد بالقاهرة وان هناك تنسيق تام مع وزارتي الصحة والتضامن للتخفيف من وطأة الحادث على المصابين وأسرهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان