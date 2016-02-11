وزير النقل: تحسين السكة الحديد يحتاج 90 مليار جنيه

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل قدم اعتذاره واعتذار الحكومة للمصابين في انقلاب قطار بني سويف عن سوء مستوى الخدمة في السكة الحديد.

وأكد الوزير لهم أنه رغم صعوبة ملفها المتخم بالمشاكل وتراكمت عشرات السنين فإن الحكومة الحالية فتحت هذا الملف بجدية ووضعت له الحلول النهائية الجراحية وليست مسكنات.

وأضاف إبراهيم أن وزارة النقل هى أول من أعلن للرأي العام عن مدى التدهور الذي وصل إليه حال السكة الحديد سواء في عدم تدريب وتأهيل العاملين أو عدم تحديث الأسطول ورفع كفاءة الورش وان الاعتراف بالمشكلة وحجمها سهل من تشخيصها وعلاجها وهو ما حدث بالفعل حيث تم وضع رؤية متكاملة للقضاء على مشاكل السكة الحديد وعلاجها نهائيا رؤية سوف تحتاج إلى 90 مليار جنيه تسعى الوزارة إلى تدبيرها بعيدا موازنة الدولة المثقلة بالأعباء وسوف تطرح الوزارة حزمة كبيرة من المشروعات للقطاع الخاص وهذه دعوة لكل رجال الأعمال المصريين للاستثمار في كل قطاعات النقل.

> وأكد إبراهيم أن وزير النقل قرر التكفل برعاية المصابين وأسرهم لحين تماثلهم للشفاء وقدرتهم على العمل لأن معظم عمالة يومية غير منتظمة كما قرر التكفل بعلاج بعضهم في مستشفي السكة الحديد بالقاهرة وان هناك تنسيق تام مع وزارتي الصحة والتضامن للتخفيف من وطأة الحادث على المصابين وأسرهم