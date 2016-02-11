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26 مارس النطق بالحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش

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26 مارس النطق بالحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش 26 مارس النطق بالحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش
حجزت الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، ثانى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، لجلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وأخرج القاضى المتهم محمد.ك من القفص، ليسأله "بتشتغل إيه؟" ليجيب المتهم "أنا شغال سائق"، وسأله أيضا عن مؤهله، ليجيب المتهم "أحمل دبلوم تجارة، وعمرى 33 سنة ولدى طفلتان، ووالدى متوفى منذ عام 98"، ليطلب القاضى من الحرس إدخال المتهم مرة أخرى إلى القفص.

وتلت النيابة أمر الإحالة، الذى برز فيه، أن المتهم فى غضون الفترة بين 30 يونيو 2013 و23 نوفمبر للعام نفسه، التحق خارج بجماعة إرهابية تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها - تنظيم داعش - وتلقى تدريبات عسكرية، وبناءً عليه يكون قد ارتكب جناية مؤثمة بالمواد الواردة بأمر الإحالة.

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