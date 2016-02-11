تأجيل محاكمة 22 متهما بمقاومة السلطات فى السيدة زينب لجلسة 20 فبراير

أجلت الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد، محاكمة 22 متهما فى قضية مقاومة السلطات والمقيدة رقم القضية 10022 لسنة 2015 جنايات السيدة زينب، لجلسة 20 فبراير، لسماع أقوال الشهود.

والمتهمون هم "كريم سيد داش " محبوس ، و"كريم داش محمد" هارب ، و"يوسف داش عاشور" هارب، و"محمد سيد داش" هارب، و"سيدة رمضان سالم" محبوسة، و"سيد إمام على" محبوس، و"سماح عاطف حسن" محبوسة، و"سيد داش محمد" هارب، و"محمد داش محمد" هارب، و"سيد ابراهيم سيد" هارب، و"محمد سيد إمام" هارب، و"فرح محمد أحمد" هارب، و"زينهم فرح محمد" هارب، و"إسلام عاطف حسن" هارب، و"بثينة طارق نصحى" هاربة، و" نصرة رمضان سالم" هاربة، و"أمينة محمد داش" هاربة، و"فايزة محمد داش" هاربة، و"ماجدة داش" محبوسة، و"خضرة رمضان سالم" هاربة، و"كريمة إبراهيم سالم" هاربة.

وجهت النيابة العامة لهم تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف أمام المجنى عليهم من أهالى شارع السلخانة بالسيدة زينب، وذلك بأن قاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية فى الهواء وزجاجات فارغة وحجارة، ما أدى إلى ترويعهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وأقلق راحتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة لهم تهم إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، كما استعملوا القوة والعنف مع أحد الموظفيين العموميين، وهم كل من النقيب أحمد نعمان عبد العزيز، والنقيب عمرو محمود السيد، والنقيب أحمد محمد سليم الجمال "معاوني مباحث قسم شرطة السيدة زينب"، والرقيب أشرف صبحى عبد المجيد، بأن قاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبهم وإلقاء الزجاجات الفارغة والحجارة عليهم، ما أدى إلى إصابة بعضهم بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والوارد بالتحقيقات.