حبس 2 من المتهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة الدقى

أمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، بحبس "هشام.م" سائق مقيم بالوراق، و"بهاء.ى" صاحب شركة ومقيم بالوراق، من المتهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة بمنطقة الدقى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الآخرين الهاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الذين تم ضبطهما على خلفية اتهامهما بالسطو المسلح على شركة صرافة الدقى، ضبط بحوزتهما مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، وسيارة أوبل ماركة فيكترا موديل 1995.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين اللذين تم القبض عليهما لاتهامهما بالسطو المسلح على شركة صرافة بالدقى، والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، هما "هشام.م.د" سائق مقيم بمنطقة الوراق، و"بهاء الدين.ى.ط" صاحب شركة ألوميتال مقيم بالوراق.

وكانت التحقيقات قد كشفت، عن تفاصيل الهجوم المسلح، الذى شنه 5 مسلحين على شركة المعادى للصرافة، وافادت أن المتهمين أطلقوا النيران تجاه الشركة لإرهاب العاملين بها واستولوا على مبلغ مليون ونصف جنيه، وكشفت فيديوهات الكاميرات والمتواجدة بمحيط الحادث عن أوجه المتهمين الأربعة، وجار التحرى عنهم لضبطهم وإحضارهم، وأسفرت المعاينة عن تجميع عدد من فوارغ الطلقات التى أطلقها المتهمون لإرهاب العاملين، وتم إرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.