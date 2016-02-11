القبض على عاطل بحوزته 100 جرام هيروين فى أبوصوير بالإسماعيلية

ألقت مباحث المخدرات بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 100 جرام بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للعقيد أحمد حماد رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام المتهم "خالد .ج. ع" 38 سنةعاطل مقيم حى الأربعين – السويس سبق اتهامه فى (2) قضية "مخدرات، سلاح، شروع فى قتل"، ومطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6796 لسنة 2011 قسم الأربعين – السويس والمقضى فيها بالسجن 6 سنوات بتهمة "شروع فى قتل"، وكذا القضايا أرقام 1821لسنة 2014 جنح قسم الأربعين ــ السويس، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بتهمة "تبديد" والقضية رقم 7423 لسنة 2013 جنح قسم الأربعين ــ السويس، والمقضى فيها بالسجن 3 شهور بتهمة "تبديد" بالتردد على المحافظة، والاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفر أحدها عن ضبطه حال قيادته السيارة رقم 15423 نصف نقل السويس بيضاء اللون خاصته بمنطقة مفارق أبوصوير ــ دائرة مركز أبوصوير وبحوزته ( 5 ) أكياس متوسطة الحجم بداخلها قطع حجرية من جوهر الهيروين المخدر وزنت جميعها حوالى ( 100 جرام ) ومبلغ مالى قدره 2500 جنيه، وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.