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السجن 10 سنوات لمتهم سرق شخصا تحت تهديد السلاح بسوهاج

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السجن 10 سنوات لمتهم سرق شخصا تحت تهديد السلاح بسوهاج السجن 10 سنوات لمتهم سرق شخصا تحت تهديد السلاح بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "السيد . م. أ"، ومقيم بمركز المنشاة بالسجن 10 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه " رجب.أ.م" بالاكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أسامة علام وأيمن محمد محمود بأمانة سر محمد العادلى ومحمود سيد.

ترجع الواقعة إلى عام 1014 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره بالطريق العام فوجىء بالمتهم يحمل سلاحا ناريا وقام بتهديده والاستيلاء منه على مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية وفر هاربا .

وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالواقعة وسرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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