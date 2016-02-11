كارثة..تناول الباراسيتامول أثناء الحمل يؤدى لولادة أطفال تعانى من الربو

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن النساء الحوامل اللائى يتناولن الباراسيتامول قد تكون أكثر عرضة لإنجاب طفل يعانى من الربو.

ولتأكيد نتائج الداسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 114500 من النساء الحوامل ووجدوا أن تناول الباراسيتامول قبل الولادة دون وصفة طبية ارتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الربو لدى الأطفال.

ولاحظ الباحثون أن 5.7% من الأطفال كانوا يعانون من الربو قبل عمر 3 سنوات، فى حين أن 5.1% فى سن 7 سنوات، وفقا للدكتورة ماريا ماجنوس، من المعهد النرويجى للصحة العامة فى أوسلو.

وأضافت الدكتورة جنيفر وو، أستاذة النساء والتوليد من مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك أنه "ينبغى على المرضى الحوامل عدم تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين بدلاً من الباراسيتامول، لأن المخاطر تكون أكبر مع هذه الأدوية".

وقد نشرت الدراسة فى عدد فبراير من المجلة الدولية لعلم الأوبئة، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى "Medical News Today"، وذلك فى الحادى عشر من شهر فبراير الجارى.

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