بنعطية: لو أفقه الألمانية لرددت على بيكينباور.. وماذا عن أوليفر كان الذي أهدى البرازيل كأس العالم؟

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة نيته إقالة حازم إمام وأحمد حسام ميدو من الجهاز الفني للفريق.

وقال مرتضى منصور: "هكذا كلام فارغ".

وأضاف خلال تصريحات داخل نادي الزمالك وقت اجتماعه مع لاعبي الفريق "لا أفكر في إقالة ميدو وحازم".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن لا نتعامل بالقطعة".

وتابع: "الجهاز الفني للزمالك حقق 4 انتصارات متتالية وقادر على مواصلة حصد البطولات والعودة للانتصارات من جديد، لأن الموسم لا يزال طويلا".

شلبي وفاروق جعفر

وهاجم مرتضى منصور كلا من مدحت شلبي وفاروق جعفر بسبب تلعيقهما عن اجتماعه مع لاعبي الزمالك.

وقال مرتضى منصور ردا على شلبي وجعفر: "أنا حر اجتمع وقت ما أحب مع لاعبي فريقي".

وتابع "مباراة الأهلي يتم إذاعتها ولكن بعد ذلك لن تنقل أي كاميرا تابعه لشركة بريزنتيشن أي مباراة للفريق".

وأوضح "لن يتم إذاعة أي مباراة إلا في حالة رحيل مدحت شلبي وفاروق جعفر".

وأتم "من لا يحترم الزمالك ورئيس الزمالك (ملوش حاجة عندنا).

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