محمد بن راشد يعين «سارة أميري» 29 عاما رئيسة لمجلس علماء الإمارات

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتعيين رئيسة الفريق العلمي لمهمة الإمارات للمريخ سارة أميري (29 عاما) رئيسة لمجلس علماء الإمارات الذي تم استحداثه خلال التغييرات الهيكلية الرئيسية في الحكومة الاتحادية التي أعلن عنها سموه خلال حوار المستقبل في القمة العالمية للحكومات.

وسيعمل مجلس علماء الإمارات على إطلاق برامج لتنمية جيل من الباحثين والعلماء والأكاديميين، كما سيضم المجلس نخبة من أهم الباحثين والأكاديميين والمتخصصين بهدف المراجعة الدورية أيضا للسياسة الوطنية العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة بالإضافة لتقديم المشورة العلمية والمعرفية لمتخذي القرار.

كما وجه سموه أيضا بتعيين سعادة عبدالله محمد البسطي المري أمينا عاما جديدا لمجلس الوزراء.

وشغل عبدالله البسطي قبل التحاقه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء منصب المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كما شغل البسطي قبل ذلك منصب المدير التنفيذي لشؤون التطوير الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وأشرف على إطلاق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية.

وقاد فريق عمل البرنامج لإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة تصنيف مراكز الخدمة والمعايير الموحدة للخدمات الحكومية، وكان قبلها مدير برنامج قيادات حكومة الإمارات وعضوا في فريق مراجعة الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للجهات الاتحادية في أكثر من دورة.

وتقود سارة أميري الفريق العلمي الإماراتي لاستكشاف المريخ وعملت خلال الفترة السابقة على بناء القدرات والكفاءات التقنية والتشغيلية لمركز محمد بن راشد للفضاء كونها نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ كما تقود سارة الفريق العلمي المسؤول عن تطوير الأهداف والغايات العلمية وبرامج التحليل الخاصة بتحقيق الأهداف العلمية للمشروع.

وتقوم سارة حاليا بتوسيع الفريق العلمي واستقطاب الكفاءات الواعدة للانضمام إلى المشروع عن طريق الشراكات مع الجامعات الوطنية والمعاهد العالمية، كما كلفت ببناء القدرات العلمية للمركز من خلال تعيينها مديرة قسم علوم الفضاء حيث تشمل مهامها الحالية تأسيس وتطوير قطاع علوم الفضاء في المركز.

كما عملت سارة سابقا كمديرة للبحوث والتطوير في مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة.

وبدأت سارة مسيرتها في المركز حيث عملت كمهندسة برمجيات على مشروعي القمر الصناعي دبي سات-1 ودبي سات-2 اللذين تم إطلاقهما بنجاح وعملت أيضاً ضمن الفريق الذي حدد برنامج تطوير مشروع القمر الصناعي خليفة سات.

وسارة حاصلة على شهادة البكالوريوس والماجستير في هندسة الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية في الشارقة وتبلغ من العمر 29 عاما.

أما عبدالله محمد البسطي المري الأمين العام لمجلس الوزراء فيمتلك خبرة متنوعة ممتدة لأكثر من 23 عاما في القطاع الحكومي حيث شغل قبل إلتحاقه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء منصب المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما شغل قبل ذلك منصب المدير التنفيذي لشؤون التطوير الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وأشرف على إطلاق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية.

وقاد فريق عمل البرنامج لإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة تصنيف مراكز الخدمة والمعايير الموحدة للخدمات الحكومية، وكان قبلها مدير برنامج قيادات حكومة الإمارات وعضوا في فريق مراجعة الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للجهات الاتحادية في أكثر من دورة.

وكان البسطي قد بدأ حياته المهنية في القوات المسلحة حيث خدم هناك لأكثر من 11 عاما .. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة من جامعة ولونغونغ الأسترالية في دبي ويحمل درجة البكالوريوس في برمجة أنظمة المعلومات من جامعة دبي التي كان فيها رئيسا لاتحاد طلبتها، كما أنه خريج برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.

والبسطي عضو في عدد من المجالس منها مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد العالمية" ومجلس حكومات المستقبل التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" منذ عام 2012.