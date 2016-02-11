محمد بن زايد يلتقي الرئيس الهندي ونائبه ويبحث معهما تعزيز العلاقات الثنائية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند الصديقة.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الهندي اليوم في قصر الرئاسة راشرابتي بهافان بنيودلهي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق ضمن زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند .

ورحب فخامة الرئيس الهندي في بداية اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..متمنيا لهذه الزيارة أن تعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء الرئيس الهندي وبزيارة الهند البلد الصديق الغني بالتنوع الثقافي والحضاري، متمنيا للشعب الهندي المزيد من الرقي والتطور والازدهار .

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فخامة رئيس جمهورية الهند وتمنياته للشعب الهندي تحقيق المزيد من التقدم والازدهار .

من جانبه حمل الرئيس الهندي خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التنمية والرفعة والتقدم .

واكد سموه ان دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه تبني علاقاتها الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء وفق منهج أصيل وقواعد متينة من الاحترام المتبادل والحوار البناء والمصالح المشتركة ..مشيرا الى ان هذا النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ثابت وراسخ مع جمهورية الهند التي تربطها كذلك بدولة الإمارات كذلك روابط تاريخية وثقافية وتجارية .

وقال سموه إنه على الرغم مما تحقق من تطور بناء وفاعل في العلاقات الثنائية الا ان ذلك لا يمنعنا من تحقيق المزيد الطموحات بتطوير هذه العلاقات الى آفاق أوسع واشمل في المرحلة القادمة ونحن ننتظر من كافة الجهات المشتركة بين البلدين نتائج تلبي رغبة قيادتي البلدين وتعمل على توسيع دائرة فرص التعاون في إقامة الشراكات الاقتصادية والتنموية والثقافية.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها كما تناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.