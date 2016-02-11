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مقتل 3 جنود يمنيين في هجوم مسلح بمدينة عدن

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مقتل 3 جنود يمنيين في هجوم مسلح بمدينة عدن مقتل 3 جنود يمنيين في هجوم مسلح بمدينة عدن
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية "فى خبر عاجل لها اليوم، مقتل 3 جنود يمنيين فى هجوم مسلح بمدينة عدن.

يذكر أن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية أكدت أنها تعمل حاليا على إعادة تنظيم القوات المسلحة وتطويرها بصورة مهنية عنوانها الكفاءة والمساواة بهدف الإسراع فى تحقيق النصر النهائى على المليشيات وأنه سيتم تقديم تلك الرؤية إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها وتعديل ما يراه ضروريا.
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