تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«عنف الشرابية» لـ 20 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار فتحي البيومي ، محاكمة 4 متهمين بالاشتراك في أحداث عنف، وقعت بمنطقة الشرابية في يوليو الماضي، لجلسة 20 فبراير للقرار السابق.

كما قررت ضبط وإحضار شهود الاثبات، وتغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرارات المحكمة بالجلسة السابقة 1000 جنيه .

ووجه أمر الإحالة للمتهمين، أنهم بتاريخ 3 يوليو بدائرة قسم الشرابية ، اشتركوا و مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر ، ولجئوا لترويع وإلقاء الرعب في قلوب الناس باستخدام القوة والعنف، فضلًا عن حيازة الأسلحة، والذخيرة النارية .

وأسندت المحكمة للمتهمين، وعددهم 4 متهمين:” تهمة الشروع في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه “خيري محمد عبد الوهاب”، حيث أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب جٌرمهم لسبب لا دخل لهم به بعد إغاثة الأهالي للمجني عليه وضبطهم” .

كما أسندت النيابة للمتهمين:” المشاركة في مظاهرة حازت أسلحة، ومواد حارقة هدفها الإخلال بالأمن العام، وإيذاء المواطنين”.

ويٌحاكم في تلك القضية، كلاً من: ” أحمد جمال، مصطفى محمد إبراهيم، عبد العزيز عبد العزيز مصطفى، وإسلام أشرف”.