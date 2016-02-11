أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«عنف الشرابية» لـ 20 فبراير

Google+ Print
تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«عنف الشرابية» لـ 20 فبراير تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«عنف الشرابية» لـ 20 فبراير

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار فتحي البيومي ، محاكمة 4 متهمين بالاشتراك في أحداث عنف، وقعت بمنطقة الشرابية في يوليو الماضي، لجلسة 20 فبراير للقرار السابق.

كما قررت ضبط وإحضار شهود الاثبات، وتغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرارات المحكمة بالجلسة السابقة 1000 جنيه .

ووجه أمر الإحالة للمتهمين، أنهم بتاريخ 3 يوليو بدائرة قسم الشرابية ، اشتركوا و مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر ، ولجئوا لترويع وإلقاء الرعب في قلوب الناس باستخدام القوة والعنف، فضلًا عن حيازة الأسلحة، والذخيرة النارية .

وأسندت المحكمة للمتهمين، وعددهم 4 متهمين:” تهمة الشروع في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه “خيري محمد عبد الوهاب”، حيث أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب جٌرمهم لسبب لا دخل لهم به بعد إغاثة الأهالي للمجني عليه وضبطهم” .

كما أسندت النيابة للمتهمين:” المشاركة في مظاهرة حازت أسلحة، ومواد حارقة هدفها الإخلال بالأمن العام، وإيذاء المواطنين”.

ويٌحاكم في تلك القضية، كلاً من: ” أحمد جمال، مصطفى محمد إبراهيم، عبد العزيز عبد العزيز مصطفى، وإسلام أشرف”.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا