النائب العام يُكلف بالتحقيق في اتهام «منى سيف» بالإساءة لسمعة مصر

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، ضد الناشطة منى سيف “شقيقة”، الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.

واتهم “صبري” “سيف”، بالتحريض ضد الدولة، والإساءة إلى سمعتها والإضرار باقتصادها.

وكان مقدم البلاغ، قد ذكر أن المشكو في حقها “منى سيف”، نشرت على حسابها الشخصي على “فيس بوك”، رسالة وجهتها إلى الأجانب تحثهم فيها على عدم زيارة مصر، وأنها استغلت حادث مقتل الطالب الإيطالي في مصر، لتوجيه رسالة للأجانب تدعو فيها لعدم زيارة مصر، حسبما ذكر البلاغ.

وأضاف أن ما سطرته “منى سيف” يُشكل أركان جريمة التحريض ضد الدولة، والإساءة لسمعتها بغرض تحقيق أضرار جسيمة لسمعة الدولة، واقتصادها، والسياحة فيها.