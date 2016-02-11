الأحوال المدنية تستخرج الوثائق بـ3 لغات أجنبية وخدمة توصيل للمنازل

وافق اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على تنفيذ خطة تطوير أداء قطاع مصلحة الأحوال المدنية والارتقاء بخدماته بهدف التيسير على المواطنين.

واضطلع قطاع مصلحة الأحوال المدنية مؤخراً بتنفيذ خدمتين مستحدثتين للتيسير على المواطنين .. وهما : -

> خدمة استخراج المصدرات باللغة الأجنبية لمن يرغب من ذوى الشأن : وتأتى تلك الخدمة تيسيراً على المواطنين المقيمين خارج البلاد لرفع المعاناة التى يتكبدونها لترجمة وإعتماد مصدرات القطاع من الجهات المعنية التى تستغرق الكثير من الوقت والجهد والمال .. حيث تم إستحداث تلك الخدمة لإصدار وثائق شهادات ( ميلاد ، وفاة ، زواج ، طلاق ، قيد فردى ) بثلاثة لغات أجنبية ( الإنجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ) لإستخدامها بالخارج والداخل .. ويتم تقديم الخدمة من خلال ديوان عام قطاع مصلحة الأحوال المدنية .

> وخدمة استخراج مصدرات القطاع المختلفة من خلال مركز الخدمة الصوتية (الكول سنتر ) : عن طريق الاتصال التليفونى سواء من الهواتف الأرضية أو المحمولة بأرقام ( 16582 / 24004400 / 090070999 ) وتحقيق التواصل مع المختصين بغرفة عمليات المركز لإنهاء الخدمات المطلوبة مع توصيلها إلى محال إقامة المواطنين وسداد قيمتها عقب الاستلام بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد .