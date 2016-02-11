إحالة طبيب بشرى للمحاكمة بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى عن طريق الفيس بوك

أحالت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، دكتور بشرى إلى المحاكمة العاجلة بمحكمة جنح قصر النيل لاتهامه بممارسة الشذوذ الجنسى.

وكشفت التحقيقات التى باشرها أحمد علاء وكيل أول نيابة قصر النيل، أن الدكتور أنشأ صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك وواتس آب لاستقطاب راغبى ممارسة الفجور، كما اتفق معهم على تحديد معاد ومكان ممارسة الفجور.

كانت معلومات وردت لضابط مباحث الآداب تفيد بقيام دكتور بممارسة الشذوذ الجنسى، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، تبين من صحتها، بقيام دكتور بشرى بعرض صوره على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وواتس آب لاستقطاب راغبى ممارسة الجنس.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بممارسة الشذوذ الجنسى مع راغبى المتعة الجنسية.