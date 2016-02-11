نيابة الدقى تأمر بحفظ التحقيقات فى اتهام "السبكى" بسب وائل الإبراشى

حفظت نيابة الدقى، برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، البلاغ المقدم من سمير صبرى المحامى، والذى اتهم فيه المنتج أحمد السبكى بسب الإعلامى وائل الإبراشى على الهواء، بعد مناقشة بينهم بسبب فيديو حول فتاة 5 سنوات ترقص بسلاح أبيض "سنجة" فى أحد الأفراح الشعبية بمنشأة ناصر.

وكان سمير صبرى قد أكد فى بلاغه الذى حمل رقم 17810 بلاغات النائب العام لسنة 2015، أنه فجر الأحد الموافق 11 أكتوبر الماضى، وأثناء عرض برنامج العاشرة مساءً، والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، وأثناء مناقشة الأفلام وأثرها فى تفشى ظاهرة العنف والانحطاط الأخلاقى ومدى تأثير ذلك على سلوك الأفراد، وعرض مقدم البرنامج فيديو لطفلة صغيرة تقلد أفلام السبكى، وترقص بالسكاكين وهو الفيديو الذى انفرد به "اليوم السابع"، تدخل أحمد السبكى وعلى الهواء مهاجما "الإبراشى"، قائلا له "لفظ خارج".

وأشار إلى أن اللفظ الذى تلفظ به أحمد السبكى المبلغ ضده كان من الانحطاط الذى تأذى منه كل مشاهدى البرنامج وهم بالملايين ومن ضمنهم المبلغ وأسرته، مما يحق معه التقدم بهذا البلاغ متمسكا بإصدار الأمر العاجل بالتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ، وتقديم أحمد السبكى للمحاكمة العاجلة.