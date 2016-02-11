تحرير 1113 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1113 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 436 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125، و148 مخالفة إزالة ملصقات و137 مخالفة انتظار خاطئ و8 حجز سيارة و246 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و24 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و28 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و57 مخالفة تجاوز السرعة رادار و14 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 15 رخص لمخالفة البيئة".

كما تمكنت الحملة من ضبط 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتم تحرير 16 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و18مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.