حى العجمى يشن حملة لمحاربة المبانى المخالفة فى الإسكندرية

شن اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى، حملة إزالة للعقار المخالف الصادر له قرار الإزالة رقم 426 لسنة 2016، وتمت إزالة العقار الكائن بشارع إبراهيم عبد الكريم الزنكلونى متفرع من شارع الأهرام أبو تلات بحرى على البحر مباشرة، والمكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، وتمكنت الحملة من تكسير الدور الرابع علوى وجارٍ استكمال تنفيذ الإزالة.

وتمكنت الحملة أيضًا من التحفظ على خلاطة صب خرسانة كانت تستخدم فى أعمال بناء مخالف بعقار فى شارع نقطة شرطة 6 أكتوبر، وخلاطة أخرى بعقار بشارع العيادة القديمة متفرع من شارع البيطاش الرئيسى، وتم إيقاف أعمال البناء.

وتحفظ الحى على حفار "جاك همر" كان يستخدم فى هدم عقار قديم بدون ترخيص وسيارة جامبو تستخدم فى نقل مواد بناء، و25 "شبك" 12 متر حديد و10 شكائر أسمنت، وتم وقف الأعمال المخالفة ونقل المضبوطات إلى مخازن حى العجمى .

وشنت أيضًا إدارة اشغال الطريق بالاشتراك مع قوات من قسم شرطة الدخيلة اليوم، بحملة مكبرة بمنطقة الهانوفيل بجوار صيدلية سعد الدين، وتمكنت خلالها من إزالة كافة الإشغالات على الأرض، وتنفيذ قرار المحكمة.



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