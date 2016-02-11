غدًا.. «هيفاء وهبى» تمثل وتغنى بمشاركة «محمد سعد» بأولى حلقات «وش السعد»

يستضيف الفنان محمد سعد باولى حلقات برنامجه المسرحى الكوميدى “وش السعد” النجمه هيفاء وهبي ،وتُشاركه التمثيل والغناء،وذلك فى التاسعه ونصف مساء غدا الجمعه 12فبراير على قناة “mbc”

وتنطلق الحلقة الأولى بالسخرية والنقد من “بوحة”،بعد انتقاله من “الجزارة” إلى “الإعلام”، واصراره على تقديم برنامج في فضائيته الجديدة”.

محمد سعد قال أن اختيار شخصية “بوحة”، يعود إلى إرتباط الجمهور بها وتفاعله مع هذه الشخصية، مضيف “أننا نهدف إلى إسعاد الناس وإضحاكهم، عبر السخرية، خصوصاً في ظل زحمة المشاكل والأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها عالمنا العربي.

وأوضح سعد إلى أنه وفريق العمل يقدمون مسرحاً في برنامج، يتضمّن بداية وحبكة ونهاية، ودراما وسخرية وتمثيل في إطار ديكور عصري ومتحرّك.

“وش السعد” يُعرض إسبوعياً على مسرح “هيلتون رمسيس” في وسط القاهرة، ويتم تصويره بحضور جماهيري. ويشارك في كتابته فريق من الشباب، تحت إشراف الكاتب والمؤلّف سامح سر الختم، ويخرجها تلفزيونياً سامح عبد العزيز، ومسرحياً الفنان أشرف زكي والمخرج سامح عطوة.، ويشارك في تمثيل الحلقات هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.