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مران الأهلي - غياب عاشور وشكوك حول لحاقه بلقاء الجيش

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مران الأهلي - غياب عاشور وشكوك حول لحاقه بلقاء الجيش مران الأهلي - غياب عاشور وشكوك حول لحاقه بلقاء الجيش

مازالت آلام العضلة الضامة تصاحب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي فمنعته الخميس من المشاركة في المران ليغيب لليوم الثاني على التوالي.

وسيجري لاعب الوسط اختبارا طبيا الجمعة للوقوف على قدرته على اللحاق بمواجهة طلائع الجيش السبت في الدوري المصري الممتاز بالسويس.

وسيسافر الأهلي إلى العين السخنة للمبيت بها عقب مران الجمعة استعدادا لمواجهة الجيش في الجولة الـ18.

وتدرب ماليك إيفونا مهاجم الفريق إلى جانب عبد الله السعيد وحسام غالي في المران الجماعي الذي حضره ضياء السيد لاعب الأهلي السابق.

وحرص ضياء مساعد بوب برادلي في الجهاز الفني الأسبق لمنتخب على تهنئة لاعبي الفريق على الفوز بالقمة أمام الزمالك.

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