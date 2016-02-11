إصابة سائق في انقلاب شاحنة محملة بالفوسفات بطريق القصير

أصيب سائق شاحنة محملة بخام الفوسفات باصابات متفرقة في حادث انقلاب الشاحنة التي يقودها على طريق “قفط – القصير”، اليوم الخميس، وتم نقل السائق للمستشفي للعلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات نجدة البحر الأحمر، إخطارا بوقوع حادث انقلاب شاحنة فوسفات تحمل رقم “ط ر أ 2697″ بطريق “قفط – القصير”، وتحديداً بالكيلو 30، محملة بالفوسفات.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الشاحنة “مصطفى أبو الحجاج حسن” 30 سنة ومقيم بقنا، وتم نقل السائق إلى مستشفى القصير المركزى وتراوحت إصابته ما بين خدوش وكدمات، وترفع وحدة مرور القصير الشاحنة من على الطريق لتيسير حركة المرور.

حرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.